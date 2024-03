Music Stage ’24

Saturday

10:15 am – Wylie Pete

11:45 am – Groovinators (Pictured)

1:15 pm – The Destinations

2:45 pm – J.E.R.I.

Sunday

11:00 am – Zoe Burdette

12:30 pm – Roman Street

2:00 pm – Swamp Symphony

Performing Arts Stage ’24

Saturday

10:30 am – Riley’s Balloon Magic Show

11:15 am – Coasal Ballet – Nutcracker

12:15 pm – Gulf Coast Jujutsu

1:00 pm – Gulf Coast Line Dancers

1:45 pm – Expect Excellence Music Studio

3:00 pm – Entertainment Ignited Fire Dancers

Sunday

11:15 pm – Magic Comedy Show

12:15 pm – South Baldwin Dance Center

1:00 pm – Mariachi Jalisco Band

2:00 pm – Excelsior Band

3:15 pm – G.S.P. Nature Center Raptor Demo