Cookin’ with Carolyn Crab Rangoon Dip

12 oz. cream cheese, softened

2 cans (6 oz. each) crabmeat, drained and picked for shells

3 scallions, chopped

2 Tbsp. chopped sweet roasted red peppers

3/4 cup shredded Swiss cheese

1/3 cup grated Parmesan cheese

1 tsp. prepared horseradish

1 Tbsp. Worcestershire

1 Tbsp. milk

1/4 tsp. garlic powder

1/4 tsp. salt

1/8 tsp. freshly ground black pepper

2 Tbsp. chopped slivered almonds

1 scallion, green part only, chopped, for garnish

Preheat oven to 375 degrees F. Grease an 8×8-inch baking dish. In a bowl, mix together cream cheese, crabmeat, scallions, roasted peppers, Swiss, Parmesan, horseradish, Worcestershire, milk, garlic powder, salt and pepper. Transfer mixture to prepared baking dish. Bake for 20-25 min., or until bubbly around edges. Top with almonds and bake for 5 min. more. Garnish with chopped green scallions. Makes 25 servings. Enjoy!