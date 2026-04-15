Mullet Toss Essentials

Hours: Friday-Sunday

$20 to toss (includes t-shirt)

Kids: 10AM – Noon

Kids Awards: 2PM

Adult: Noon – 4PM

Owners & Celebrity Toss: 4PM

Adult Awards: 4:30 PM Daily

All ages are welcome until 6PM. (21 plus after 6 PM)

Cover: Friday-Sunday

Cover charge begins at 9AM

21 & over: $10

18-20yr olds: $15

17 & Under: free

All ages until 6pm, then 21 and up. (Membership cards are good for entry)

Music & Special Events

9AM – Gates/Gift Shop open

10AM – Registration begins

11AM – Music on all stages

1PM – Hot Body Contest (Fri/Sat)

2:30PM – Kids toss finals

3 PM – Bikini contest (Fri/Sat)

4PM – Adult toss finals.