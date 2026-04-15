Mullet Toss Essentials
Hours: Friday-Sunday
$20 to toss (includes t-shirt)
Kids: 10AM – Noon
Kids Awards: 2PM
Adult: Noon – 4PM
Owners & Celebrity Toss: 4PM
Adult Awards: 4:30 PM Daily
All ages are welcome until 6PM. (21 plus after 6 PM)
Cover: Friday-Sunday
Cover charge begins at 9AM
21 & over: $10
18-20yr olds: $15
17 & Under: free
All ages until 6pm, then 21 and up. (Membership cards are good for entry)
Music & Special Events
9AM – Gates/Gift Shop open
10AM – Registration begins
11AM – Music on all stages
1PM – Hot Body Contest (Fri/Sat)
2:30PM – Kids toss finals
3 PM – Bikini contest (Fri/Sat)
4PM – Adult toss finals.