NCAA Volleyball Championship Schedule
NCAA Volleyball Championship Schedule
First Round, Friday, May 1
Gates Open to Public: 8 a.m.
9 am. – No. 4 USC v. No. 13 Texas A&M (Corpus Christi)
10 a.m. – No. 5 Florida State v. No. 12 Stetson
11 a.m. – No. 1 Stanford v. No. 16 Chattanooga
Noon – No. 8 Cal v. No. 9 Long Beach St.
1 p.m. – No. 15 Georgia State v. No. 2 Texas
2 p.m. – No. 10 TCU v. No. 7 Loyola Marymount
3 p.m. – No. 14 Tulane v. No. 3 UCLA
4 p.m. No. 11 Grand Canyon v. No. 6 Cal Poly
Quarter/Semi-finals, Saturday, May 2
Gates Open: 8 a.m.
Quarterfinals: 9 a.m.; 10 a.m., 11 a.m. & Noon
Semi-Finals: 1 p.m. & 2:30 p.m.
Sunday, May 4
Gates Open: 8:30 a.m.
Championship Match: 11:30 a.m.