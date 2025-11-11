Pirates Of Lost Treasure Queen’s Luncheon
The Perdido Key based Pirates of Lost Treasure Mardi Gras Krewe’s royalty enjoyed a great day celebrating current and past queens hosted by current queen, Cyndie Legendre at Grand Lagoon Yacht Club on Nov. 1. Pictured: Front Row: Jan Mazullo – 2003; Cinnamon Swift – 2013; Jimmie Sue Walters – 2005; Cyndie Legendre – 2025; Allison Wells – 2019; Back Row: Brenda Jackson – 2024; Helena Joyner – 2016; Cat McCreery – 2008; Donna Slawson – 2022; Nelda Windham – 2023; Mary Driver – 1999; (Right) 2025 PLT Royalty Michelle Beard, Queen Cyndie Legendre, and Jenna Gaskell.