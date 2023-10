Shrimp Fest Music Lineup

Oct. 12

Lisa Christian – 10-11:30

Lefty Collins – 10 – 11:30

Strickly Rivers – 12 – 1:30

Ashley & Alan – 12 – 1:30

Sugarcane Jane – 2 – 3:30

Cordial Brothers – 2 – 3:30

Platinum Premier – 4 – 5:30

MidLife Crisis – 4 – 5:30

Yeah, Probably – 6 – 7:30

Style – 6 – 7:30

Troy Laz Band – 8 – 10

Dr. Zarr’s Funk – 8 – 10

Oct. 13

Just Roger – 10 – 11:30

Top Hat & Jackie – 10-11:30

Tracy & Alan – 12 – 1:30

Brown Barnes – 12 – 1:30

JERI – 2 – 3:30

Undertow Band – 2 – 3:30

Willie Traywick – 4 – 5:30

Almost Skynard – 4 – 6:30

Elvis Show – 6 – 7:30

Def Leppard-AC/DC – 7 – 10

Eagle Sunrise – 8 – 10

Oct. 14

Ms. Shrimp fest – 10 – 11:30

Brent Burns – 10 – 11:30

SingingF.Scholarships – 10

Zachary Diedrich – 12 – 1:30

Champ Jaxon – 2 – 3:30

Amanda Shaw – 1:30 – 3:30

Wavelenth – 4 – 5:30

High Cotton – 4 – 5:30

Spank – 6 – 7:30

Kirk Jay – 6 – 7:45

Wet Willie – 8:15 – 10

Velcro Pygmies – 8 – 10

Oct. 15

Church Service -10-11:30

Emily Stuckey – 10 – 11:30

Identity Theft- 12 – 1:30

Broke N Done – 12 – 1:30

Disco Kiss – 2 – 3:15

NoonDay Drivers – 2 – 3:15

Wolfy Grin – 3:30 – 5

The Groovinators – 3:30 – 5