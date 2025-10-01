Tuesday, September 30, 2025
Latest:

Mullet Wrapper

Stay in the loop with Mullet Wrapper, your monthly connection to Gulf Shores and Orange Beach. Explore local stories, upcoming events, and community features that matter to you.

123 Mullet NEWS News 

Shrimp Fest Music Schedule

Mullet Wrapper 0 Views

Thursday, October 9th
East Stage
● Lisa Christian – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Tophat and Jackie – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Ryan Balthrop – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Yeah, Probably – 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
● The Wildflowers: Tom Petty Tribute
6:00 p.m. to 7:30 p.m.
Style – 8:00 p.m. to 10 p.m.
West Stage
● Lefty Collins – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● The 222’s – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Group Therapy – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Nothing Easy – 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
● Eagle Sunrise: Eagles Tribute –
6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● Troy Laz Band – 8:00 p.m. to 10:00 p.m.

Friday, October 10th
East Stage
● Alan Renfroe – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Chitlin Switch – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Gringo Fife – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Rockstarfish – 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
● Bay Bridge Band – 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● The Molly Ringwalds – 8-10:00 p.m.
West Stage
● Riley Lynn – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Kat Deal – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Undertow Band – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Platinum Premier Band – 4 to 5:30 p.m.
● Get Sideways – 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● The Velcro Pygmies – 8:00 p.m. to 10:00 p.m.

Saturday, October 11th
East Stage
● Miss Shrimp Fest Presentation: 10 a.m.
● Brent Burns – 10:15 a.m. to 11:30 a.m.
● Strickly Rivers – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Elvis Remembered – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Parris Band – 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
● Mainstream Band – 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● Doctor Zarr’s Amazing Funk Monster –
8:00 p.m. to 10:00 p.m.
West Stage
● Singing for Scholarships Competition –
10:00 a.m to 1 p.m.
● Petty Betty – 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
● LA Vagabonds – 4:00 p.m. to 6:00 p.m.
● Best of British: AC/DC & Def Leppard
Tribute – 7:00 p.m. to 10:00 p.m.

Sunday, October 12th
East Stage
● Church Service – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Southern Magnolia Trio – Noon to 1:30 p.m.
● Howlin’ Grace – 2:00 p.m. to 3:15 p.m.
● Crab Riot – 3:30 p.m. to 5:00 p.m.
West Stage
● Jesse Taylor Perry – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Chase Brown – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● High Cotton – 2:00 p.m. to 3:15 p.m.
● The Groovinators – 3:30 p.m. to 5:00 p.m.