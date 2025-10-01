Shrimp Fest Music Schedule
Thursday, October 9th
East Stage
● Lisa Christian – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Tophat and Jackie – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Ryan Balthrop – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Yeah, Probably – 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
● The Wildflowers: Tom Petty Tribute
6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● Style – 8:00 p.m. to 10 p.m.
West Stage
● Lefty Collins – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● The 222’s – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Group Therapy – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Nothing Easy – 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
● Eagle Sunrise: Eagles Tribute –
6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● Troy Laz Band – 8:00 p.m. to 10:00 p.m.
Friday, October 10th
East Stage
● Alan Renfroe – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Chitlin Switch – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Gringo Fife – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Rockstarfish – 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
● Bay Bridge Band – 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● The Molly Ringwalds – 8-10:00 p.m.
West Stage
● Riley Lynn – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Kat Deal – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Undertow Band – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Platinum Premier Band – 4 to 5:30 p.m.
● Get Sideways – 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● The Velcro Pygmies – 8:00 p.m. to 10:00 p.m.
Saturday, October 11th
East Stage
● Miss Shrimp Fest Presentation: 10 a.m.
● Brent Burns – 10:15 a.m. to 11:30 a.m.
● Strickly Rivers – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● Elvis Remembered – 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
● Parris Band – 4:00 p.m. to 5:30 p.m.
● Mainstream Band – 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
● Doctor Zarr’s Amazing Funk Monster –
8:00 p.m. to 10:00 p.m.
West Stage
● Singing for Scholarships Competition –
10:00 a.m to 1 p.m.
● Petty Betty – 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
● LA Vagabonds – 4:00 p.m. to 6:00 p.m.
● Best of British: AC/DC & Def Leppard
Tribute – 7:00 p.m. to 10:00 p.m.
Sunday, October 12th
East Stage
● Church Service – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Southern Magnolia Trio – Noon to 1:30 p.m.
● Howlin’ Grace – 2:00 p.m. to 3:15 p.m.
● Crab Riot – 3:30 p.m. to 5:00 p.m.
West Stage
● Jesse Taylor Perry – 10:00 a.m to 11:30 a.m.
● Chase Brown – 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
● High Cotton – 2:00 p.m. to 3:15 p.m.
● The Groovinators – 3:30 p.m. to 5:00 p.m.