Sponsorships available for July 25-26 Autism FUNrasier

Sponsorship opportunities are still available for this year’s 20th Annual High Hopes 4 Autism FUNraiser scheduled July 25-26 at Pirates Cove in Josephine. The event provides High Hopes 4 Autism, located in Elberta, the funds needed to effectively serve local families impacted by autism spectrum disorder. Saturday and Sunday drawdowns for brand new Wranglers, an art market and live music are other huge attractions. More info: highhopes4 autism.org or 251-986-7007.