Summerdale Fireworks, Giles, Tip Tops, June 28 at Pioneer Park

The Town of Summerdale will host its America 250 Celebration on Saturday, June 27. Festivities start at 10 a.m. and conclude with a spectacular fireworks show at 9 p.m. at Pioneer Park. Festivities include performances from the Miles Band at 6 p.m. and Motown Explosion at 7:30 p.m. There will also be music on the small stage all day. Events also include vendors, food trucks and inflatables. Bring your lawn chairs, your family, and your patriotic spirit and enjoy a beautiful day in Baldwin’s most quaint little town. Info: summerdaleevents@gmail.com.